Țara unde oamenii riscă totul pentru Bitcoin Kirk exploateaza Bitcoin in provincia chineza Sichuan, sperand in fiecare zi ca nu va fi prins de autoritați. La fel ca alți criptomineri care au intrat in clandestinitate de cand Beijingul a reprimat industria in acest an, Kirk – care a cerut CNBC doar sa fie identificat prin porecla lui pentru a-și asigura siguranța – devine creativ […] The post Țara unde oamenii risca totul pentru Bitcoin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

