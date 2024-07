Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul J.D. Vance a susținut ca povestea sa de viața il face sa ințeleaga luptele de zi cu zi ale americanilor, in primul sau discurs dupa ce Donald Trump l-a ales pentru funcția de vicepreședinte daca va caștiga alegerile din noiembrie, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Vorbind despre…

- Studiu Colliers Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazata pe datele Eurostat pentru piața imobiliara din Romania. Aceasta arata o revenire semnificativa a interesului public pentru proprietațile…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Premierul Marcel Ciolacu saluta datele oferite de Institutul Național de Statistica, care anunța faptul ca inflația pentru luna mai a scazut la 5,1%. Premierul arata ca singurul ”tandem” care conteaza este cel legat de creșterea puterii de cumparare și protejarea produselor romanești.

- Joe Biden l-a numit pentru prima data „delincvent” pe contracandidatul sau Donald Trump dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican, transmite AFP. „Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte care este un…

- Tot mai puțini pacienți au acces la medicamente, care sunt din ce in ce mai scumpe, avertizeaza directorul executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente. La randul lor, reprezentanții pacienților spun ca prețurile medicamentelor au crescut.

- Cetațenii cu drept din diaspora pot vota in 915 de secții la alegerile din 9 iunie, un numar dublu fața de europarlamentarele din 2019, demers care compenseaza faptul ca in Coaliție s-a luat decizia ca in strainatate sa nu fie organizate mai multe zile pentru votare, cum s-a intamplat la prezidențialele…

- Klaus Iohannis s-a intalnit cu președintele american Joe Biden la Casa Alba. In cadrul intalnirii cei doi au dezbatut mai multe subiecte, insa cea mai importata discuție a fost despre candidatura la șefia NATO a lui Iohannis.Ana Maria Pacuraru se afla la Washington unde urmarește indeaproape evenimentele.…