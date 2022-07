Stiri pe aceeasi tema

- „Se uita la mine cu ochii lui nevinovați și frumoși. Imi cere sa-l scot la plimbare, dar nu am curaj. Am putea fi arestați”, spune Mahsa, care are un caine. Ea face referire la un nou val de arestari in randul proprietarilor de animale de companie și confiscari ale animalelor in capitala iraniana, Teheran,…

- Armata rusa a continuat vineri bombardarea regiunii Donetk din estul Ucrainei, in vederea reluarii ofensivei pentru ocuparea intregului bazin Donbas. In același timp, armata ucraineana susține ca a respins o tentativa de inaintare a rușilor in apropiere de Sloviansk și ca cel puțin o companie de tancuri…

- Cine nu-și dorește sa aiba un cațel ca animal de companie? Ei bine, odata cu cumpararea acestuia vin și responsabilitațile, iar cainii din orice rasa au nevoie de ingrijire și multa iubire. Noi va vom prezenta cat costa un cațel din rasa Pug, dar și tot ce trebuie sa știți despre el. Este o rasa indragita,…

- O situație tragica a avut loc in Rusia, unde o femeie a fost mancata de cele 20 de pisici de companie, dupa ce s-a prabușit acasa și a murit. Ea nu a fost descoperita de polițiști timp de doua saptamani. Atenție, urmeaza informații cu puternic impact emoțional!Polițiștii au fost alertați de unul dintre…

- Așii, reverele și lungul de linie ce taie respirația in cadrul intensului Roland Garros au fost prezentate, in 2022, de OPPO, lider global in tehnologie, și Federația Franceza de Tenis (FFT). OPPO promite sa susțina sportul alb și in continuare și anunța reinnoirea acordului de parteneriat și pentru…

- INCHISOARE și AMENZI URIAȘE pentru cei care aplica relele tratamente animalelor,AVIZ și pentru crescatorii de animale The post INCHISOARE și AMENZI URIAȘE pentru cei care aplica rele tratamente animalelor,AVIZ și pentru crescatorii de animale first appeared on Partener TV .

- ”In primele patru luni, traficul aerian a inregistrat valori peste asteptari, reducandu-se din decalajul fata de 2019, cel mai bun an din istoria traficului aerian, si atingand aproximativ 80% fata de nivelul din 2019” a declarat George Dorobantu, directorul general al CNAB. Evolutia pozitiva a traficului…

- In condițiile in care, intr-o insemnata parte a pieței muncii, din cauza problemelor cauzate de pandemie ori de razboiul din Ucraina, abia se dau salariile negociate cu angajatorul, vine un antreprenor din Milano și strica piața. Acesta dovedește ca se gandește la angajații sai și le mai da, in plus,…