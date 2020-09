Stiri pe aceeasi tema

- Doi pasageri ai unui avion au fost sancționați cu o amenda usturatoare in timpul zborului! Aceștia au trebuit sa bage mana adanc in buzunare pentru a scoate nu mai puțin de 1.000 de dolari, dupa ce au refuzat sa poarte masca de protecție!

- Maștile devin obligatorii și in aer liber? Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, cu privire la situatia de pe litoral, ca exista mai multe masuri in analiza, indicand, printre altele, obligativitatea purtarii mastii si in spatii foarte aglomerate aflate in aer liber.

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost impuscat mortal de politie in Canada, la cateva ore dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin alimentar, a relatat joi postul public de televiziune CBC, citat vineri de France Presse.Potrivit politiei provinciei Ontario citata de canal, barbatul…

- Patriahia Romana reamintește credincioșilor ce reguli trebuie sa respecte in contextul prelungirii starii de alerta și arata ca purtarea maștii de protecție este obligatorie la slujbele religioase oficiate...

- In Andorra, purtarea mastii a devenit obligatorie de miercuri. Oricarei persoana de peste zece ani i se impune purtarea maștii in spatiile publice, dupa o reaparitie a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, preluat de Agerpres.

- STARE DE ALERTA. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 453 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 46.000 de lei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut joi apel la romani sa se fereasca in continuare de coronavirus, prin purtarea mastii de protectie si igiena mainilor, aratand ca acest virus ''nu pleaca in concediu sau in vacanta''. "Virusul nu pleaca in concediu sau in vacanta, este in comunitate.…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda purtarea maștilor textile, nemedicale, pentru publicul larg in comunitațile in care exista o transmitere pe scara larga a COVID-19 și in locurile in care distanța de cel puțin 1 metru nu poate fi respectata. Potrivit unui comunicat emis de ANSP, maștile fac…