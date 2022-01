Țara unde a fost impusă o taxă pentru persoanele nevaccinate: „Sunt o povară financiară” Care este țara unde a fost impusa o taxa pentru persoanele nevaccinate. Cum valul cinci al pandemiei se resimte in toata lumea, mai multe țari au luat diverse masuri drastice. Una dintre țari a ales sa introduca o suprataxa care va fi platita numai de oamenii care nu s-au vaccinat și care nici nu iși […] The post Țara unde a fost impusa o taxa pentru persoanele nevaccinate: „Sunt o povara financiara” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Valul cinci al pandemiei face ravagii pe intreg globul pamantesc, astfel ca mai multe țari au fost nevoite sa ia diferite masuri drastice. Printre acestea se numara și suprataxa pentru persoanele nevaccinate. Iata unde a intrat in vigoare legea, dar și in ce consta aceasta!

- Provincia francofona Quebec din Canada, puternic afectata de raspandirea tulpinii Omicron a coronavirusului, va introduce o noua masura pentru a diminua presiunea pusa pe spitale, care prevede ca persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor trebui sa plateasca o taxa denumita „contribuție la sanatate”,…

