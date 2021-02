Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut miercuri de autoritațile elvețiene, intr-un moment in care mai multe state UE decid, unul dupa celalalt, sa nu foloseasca vaccinul AstraZeneca pentru persoanele de peste 65 de ani. Elveția a decis sa nu autorizeze momentan vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și compania anglo-suedeza…

- Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, a precizat marti ca vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt eficiente si impotriva tulpinii din Marea Britanie. „Da, la acest moment, datele sunt cat se poate de bune.…

- Reprezentantii INSP au anuntat ca a fost confirmat al cincilea caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus in Romania.Este vorba despre un barbat de 70 de ani din Constanta, care nu are istoric de calatorie in Marea Britanie, conform news.ro.Ministerul Sanatații a confirmat apoi informația, precizand…

- UPDATE – Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a precizat marti ca vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt eficiente si impotriva tulpinii din Marea Britanie. ‘Da, la acest moment, datele sunt cat se poate…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a precizat marti ca vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt eficiente si impotriva tulpinii din Marea Britanie.

- Cantaretul galez Tom Jones, in varsta de 80 de ani, a anuntat ca a facut deja vaccinul anti-Covid-19, scrie news.ro . Dupa ce a cantat in emisiunea „Jools’ Annual Hootenanny” de Anul Nou, el a spus: „Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand pentru un…

- In urma unor cercetari suplimentare, grupul farmaceutic AstraZeneca a susținut ca a gasit ”formula caștigatoare” pentru vaccinul sau impotriva coronavirus. Pana acum, dupa autorizare, au fost puse in circulație vaccinurile Pfizer / BioNTech, Moderna și Sputnik V. Singurul vaccin 100% eficient impotriva…

- Ștefan Dascalu este cercetator in imunologie și face un doctorat la Universitatea Oxford, acolo unde lucreaza cu subtipuri (H5, H7, H9) ale virusului gripei aviare și studiaza calea prin care virusul se transmite de la animal la om. Intr-un interviu acordat Libertatea, Ștefan Dascalu vorbește despre…