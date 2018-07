Țara te vrea muncitor De ani buni tot auzim despre reconversia profesionala ca masura alternativa pentru șomeri. Daca e sa ne ducem la dicționar aflam ca reconversia profesionala inseamna schimbarea profesiei, a activitații din cauza unor condiții economice noi, a unor restructurari etc. Cu alte cuvinte, daca ai ajuns in situația de a fi șomer, de bine, de rau, […] Articolul Țara te vrea muncitor apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte bacauani (printre care un muncitor silvic si un padurar), cu domiciliul in comuna Asau, au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept. Unii dintre ei au antecedente penale. In noaptea de 31.01/01.02.2011,…

- Dupa 11 zile de proteste, premierul armean a demisionat. A facut-o, insa, numai dupa ce protestatarilor li s-au alaturat și militarii, care au refuzat sa asculte ordinele ministrului apararii de a ramane neutri fața de evenimentele politice. “O victorie a democrației”, considera Opoziția și presa occidentala…

- La data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei Statiunii Targu Ocna au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe raza localitatii. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din localitate, in timp ce conducea…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacau a fost gazda evenimentului muzical „Concert de Concerte pentru pian”. Protagoniștii serii au fost Xing Chang (China), Claudia Vento (Italia) și Danillo Mascetti (Italia). Aceștia au interpretat compoziții semnate de Fr. Chopin – Concertul nr. 1 pentru pian…

- Elevii membri ai Cercului Cultul Eroilor de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moinesti au organizat, marți, 17 aprilie, sub genericul „Basarabia stravechi pamant romanesc”, o manifestare dedicata cinstirii Eroilor Neamului și Unirii Basarabiei cu Romania pe 27 martie 1918. Acțiunea a fost moderata…

- Exista numeroase exemple, in istoria recenta, de evenimente declanșate de operațiuni de tip «false flag», prin care una dintre parți a inscenat o acțiune militara pe care a pus-o in seama inamicului pentru a avea pretextul necesar declanșarii unei intervenții armate. Cel mai cunoscut caz este cel al…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Matei Bogdan: Un leagan de muze dat noua actorilor spre pastrare, pentru care ne sacrificam cu profesionalism, spectacol de spectacol, personaj de personaj, servind publicul și comunitatea bacauana, dar și comunitatea teatrala romaneasca și nu numai. Care…

- Un barbat cu handicap, dependent total de ajutorul apropiatilor, lasat fara insotitor la ultima evaluare, si-a cerut drepturile in instanta. “Instanta apreciaza ca reclamantul a facut dovada dependentei de alte persoane, fiind afectat in mod grav modul de desfasurare a activitatilor cotidiene. (…) instanta…