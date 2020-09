Coreea de Sud este țara care și-a rezervat deja vaccinuri impotriva noului coronavirus, pentru 60% din populație. Anunțul a fost facut de premierul sud-coreean Chung Sye-kyun in timpul unei sedinte de guvern, conform Reuters. In timp ce autoritatile ar dori sa vaccineze intreaga populatie a tarii, 52 milioane de oameni, incertitudinile cu privire la siguranta, eficienta si dezvoltarea vaccinului au limitat investitiile Coreei de Sud, potrivit lui Chung. Premierul sud-coreean a subliniat ca guvernul va negocia cu organizatii internationale relevante in domeniu si cu producatorii viitorului vaccin,…