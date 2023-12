Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua guverne vor finaliza in ritm accelerat proiectele de interconectare a retelelor nationale de transport gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte proiecte necesare pentru a asigura securitatea energetica a Republicii Moldova, arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei.…

- Comisia pentru Situații Excepționale a exclus Partidul Politic „Șansa” din alegerile locale din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean, in cadrul unui briefing de presa, noteaza unimedia.info.„Decizia CSE este luata din considerente de securitate naționala in condițiile…

- 57 de delegații din peste 30 de state, organizații internaționale și instituții financiare s-au reunit la Chișinau, in cadrul ediției a 4-a a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Evenimentul a avut loc astazi, la Palatul Republicii. Potrivit Executivului, premierul Dorin Recean a mulțumit…

- Finanțarea pentru Podul de la Ungheni, care va fi situat pe viitoarea Autostrada A8, pe tronsonul dintre Iași și Chișinau, este asigurata in proporție de suta la suta și nu vor fi sincope in realizarea lucrarilor. Declarația a fost facuta de primarul Iașului, Mihai Chirica, dupa discuții cu ministrul…

- Nu exista nicio amenințare militara directa la adresa Moldovei, dar din pacate aceasta impresie inca exista in Occident. Premierul moldovean Dorin Recean spera sa convinga la Berlin investitorii germani ca țara sa e sigura.Republica Moldova traiește in vecinatatea razboiului, nu in razboi, dar de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a negat existenta unui risc de natura militara in Republica Moldova care sa vina din partea Federatiei Ruse, informeaza AGERPRES . El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, alaturi de premierul moldovean Dorin Recean, ca…

- Guvernarea de la Chișinau va continua sa stopeze orice tentativa de a submina integritatea teritoriala, independența Republicii Moldova și demnitatea cetațenilor noștri. Declarația a fost facuta de premierul Dorin Recean. "Este timpul ca Rusia sa conștientizeze ca Republica Moldova este un stat independent.…