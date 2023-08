Stiri pe aceeasi tema

- Trei piloți ucraineni au murit dupa ce doua avioane de antrenament L-39 s-au ciocnit in aer in centrul Ucrainei, a anunțat sambata forțele aeriene ale țarii intr-un comunicat, citat de Reuters. Pierderea celor trei piloți va fi o lovitura pentru Ucraina, care urmeaza sa intreprinda un efort uriaș pentru…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a transmis, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, ca țara noastra va sprijini țara vecina atat timp cat va fi nevoie, dat fiind ca acest stat lupta pentru „dreptul legitim” de a-și alege singur destinul.

- Grecia va antrena piloti ucraineni pe avioane de lupta F-16, au declarat luni liderii celor doua tari, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sosind in cursul dupa-amiezii intr-o vizita neanuntata in capitala elena, dupa ce in weekend a fost in Suedia, Olanda si Danemarca si a primit vestea ca pana…

- Razboi in Ucraina, ziua 543. Piloții ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat presei ucrainene.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu si premierul ucrainean Denis Smihal, aflat in vizita la Bucuresti, au semnat astazi o declaratie politica privind intarirea cooperarii bilaterale in asigurarea tranzitului fiabil al marfurilor din Ucraina.

- Piloții ucraineni se vor antrena la Fetești, cu instructori recrutați de o firma internaționala, care a inceput deja recrutarile de personal. Conform Știrile TVR, centrul pentru pregatirea pilotilor de F-16 de la Fetesti va fi organizat de Romania, Olanda si Lockheed Martin, compania americana care…

- Soldații ucraineni vor termina probabil antrenamentul pe tancurile Abrams pana la sfarșitul verii, a declarat pe 14 iunie un oficial inalt al Comandamentului pentru Europa și Africa al Armatei SUA, citat de serviciul de presa al Pentagonului.Sfarșitul programului de antrenament va coincide aproximativ…

- Grupuri de piloti ucraineni au fost selectati pentru a se antrena in Marea Britanie, unde vor invata sa piloteze avioane de vanatoare moderne, a declarat luni premierul ucrainean Denys Shmyhal, potrivit CNN, citat de news.ro.Intr-o postare pe Telegram, Shmyhal a declarat ca i-a multumit ministrului…