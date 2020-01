Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la intrarea in vigoare a noilor prevederi legale in domeniul ordinii și siguranței publice. Mai exact, la data de 26 ianuarie a.c., vor intra in vigoare modificarile prevazute de Legea 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii…

- Dan Negru, care a copilarit in satul timisean Bobda, nu departe de Timisoara, priveste cu tristete la distrugerea mausoleului construit in anul 1860, potrivit Adevarul. ”O stiu prabusita inca din copilarie si o vad cum moare an dupa an”, a scris omul de televiziune.Mausoleul de la Bobda (aflat la 31…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Timisoara, ca este adeptul finantarii proiectelor mature, care sunt in derulare si nu al risipirii banului public "in sute de proiecte fara finalitate", mentionand, totodata, ca proiectul national Timisoara Capitala Culturala 2021 va beneficia de sustinerea…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Maria Ghiorghiu a prezis o mulțime de dezastre naturale, morți și tragedii, iar printre acestea se numara și decesul Ilenei Ciuculete. Celebra clarvazatoare a avut o premoniție in anul 2017 in care i s-a aratat faptul ca Ileana Ciuculete va muri in curand.

- 10 lucruri interesante de știut despre prima saptamana din decembrie 2019. Meciuri interesante in Liga 1, o dilema cu FRF și meciuri de foc pentru naționala Romaniei de handbal. 1. Urmeaza o saptamana de foc pentru naționala Romaniei de handbal. Echipa lui Thomas Ryde are nevoie de victorie langa victorie…

- Președintele Klaus Iohannis a respins teza fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, potrivit caruia modificarile legilor justiției in vremea PSD ar fi facute in anumite centre obscure. "Nu am...

- Despre faptul ca nu și-a pastrat alegatorii de la europarlamentare, Dan Barna a spus ca sunt ”alegatori pe care nu i-am avut nicidoata”. Dan Barna a precizat ca a pornit de la un procent de 3% și de la o notorietate sub 70%. ”Inca de la primele sondaje - și asta s-a pastrat pe toata tendința…

- Directorul general al Boeing, Dennis Muilenburg, a fost presat marti, intr-o audiere in Congres, sa spuna daca grupul a stiut despre problemele sistemului anti-blocare MCAS care au dus la prabusirea a doua avioane 737 MAX si criticat pentru predarea cu mare intarziere a unor mesaje interne din 2016…