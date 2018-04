Stiri pe aceeasi tema

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Numarul accidentelor rutiere provocate de soferi bauti la volan a crescut in ultimii patru ani. In 2017, au fost inregistrate 247 de accidente rutiere grave pe fondul consumului de alcool, in urma carora au fost 63 de decese, iar alte 249 de persoane au fost ranite grav.La nivel national,…

- Numarul romanilor morți in accidente este aproape dublul mediei UE, de 50 de decese la un milion de locuitori. Singura țara care ne depașește este Bulgaria cu 99 persoane decedate la un milion de locuitori. Cele mai multe dintre tragedii s-au produs pe drumurile naționale din țara, unde in…