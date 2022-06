Stiri pe aceeasi tema

- Seful de stat major al armatei albaneze, Bajram Begaj, a fost ales simbata, prin vot in Parlament, presedinte al Albaniei, țara membra NATO. Intr-o tara in care guvernul detine cea mai mare parte a puterii, acesta este un post in mare parte onorific, dar presedintele are un rol important in sistemul…

Parlamentul albanez l-a votat sambata pe seful armatei din Albania pentru poziția de presedinte al tarii, informeaza Mediafax.

"In aceste zile ,ma voi deplasa in Albania, fiind parte a delegației Comisiei de Politica Externa a Senatului Romaniei condusa de catre Domnul Senator Titus Corlatean in calitate de Presedinte!", susține senatorul PSD Alfred Laurențiu.

- Inspectorul general al Politie Romane, Benone-Marian Matei, si generalul Marian Paul Hapau, director al Directiei generale de informatii a apararii (DGIA – serviciul secret al Armatei romane), nu s-au prezentat la audierile de marti, 12 aprilie, din Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor,…

- Insepctorul general al Politie Romane, Benone-Marian Matei, si generalul Marian Paul Hapau, director al Directiei generale de informatii a apararii (DGIA - serviciul secret al Armatei romane), nu s-au prezentat la audierile de marti din Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor, unde…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica, dupa sedinta Consiliului National al PNL in care liberalii au decis ca peste o saptamana vor alege un nou presedinte, ca analizeaza posibilitatea unei candidaturi la sefia partidului, dar pana in prezent nu a luat o decizie, informeaza News.ro . „Atunci cand…

- Totodata, Lucian Bode va detine functia de secretar general interimar, conform unei decizii adoptate in unanimitate, in acelasi for. ”Colegii m-au ales pe mine președinte interimar. A fost un vot in unanimitate. Domnul Lucian Bode va fi secretar general interimar, și el a avut vot in unanimitate.La…

- Florin Citu, presedinte al PNL si al Senatului, a precizat ca liderii Coalitiei asteapta sa vina de la Guvern ultimele modificari ale Legii offshore, astfel incat sa treaca de Parlament repede initiativa legislativa. Potrivit lui Citu, liderii s-au inteles ca statul sa ia circa 60% din venituri, in…