- Germania ar putea fi nevoita sa duca un razboi defensiv impotriva Rusiei in viitor, a informat postul de televiziune Tagesschau pe 9 decembrie, citandu-l pe șeful Bundeswehr (Forțele armate germane), generalul Carsten Breuer, relateaza New Voice of Ukraine.

- Germania va trimite patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat o sursa de securitate pentru Reuters, misiunea intervenind la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe…

- Misiunea are loc la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe Dunare.Sursa de securitate a declarat ca primii dintre cei pana la 80 de soldati germani care vor fi gazduiti la o baza militara de langa Constanta vor pleca spre Romania in cursul zilei de joi.Atacurile…

- Volodimir Zelenski le-a spus luni seara ucrainenilor ca razboiul de aparare impotriva Rusiei, ajuns in a 600-a zi, se prelungeste si ajunge sa semene cu un maraton, in care efortul trebuie dozat, si a aratat ca lucreaza pentru a oferi soldatilor mai multa aparare aeriana, iar oraselor mai multa protectie…

- Seful armatei germane, generalul Carsten Breuer, a avertizat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada si a cerut consolidarea capabilitatilor Germaniei si ale NATO, informeaza DPA și Agerpres.Breuer, care detine rangul de inspector general, a amintit de indiciile dinaintea anexarii peninsulei Crimeea,…

- UPDATE 7:00 Rusia intentioneaza sa isi majoreze masiv cheltuielile pentru Aparare in 2024, acestea urmand sa ajunga la 6% din PIB, de la 3,9% din PIB in 2023 si 2,7% din PIB in 2021, a relatat vineri agentia de presa Bloomberg, citata de Reuters. Moscova si-a dublat obiectivul pentru cheltuielile din…