Proiectul de lege, care permite avortul daca este facut in primele 14 saptamani ale sarcinii, a primit 131 de voturi ”pentru”, 117 ”impotriva” și 6 abțineri. Ministrul pentru femei, gen și diversitate, Elizabeth Gomez Alcorta, a apreciat ca votul ”este un pas fundamental și recunoașterea unei lupte indelungate pe care mișcarile pentru drepturile femeilor au dus-o in țara de ani de zile”. ”Vom continua sa lucram pentru ca intreruperea voluntara a unei sarcini sa devina lege”, a dat asigurari oficialul argentinian. In așteptarea rezultatului votului, mii de cetațeni, susținatori ai legii, s-au adunat…