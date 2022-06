Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore pentru mai multe infracțiuni, printre care imbogațire ilicita, corupție și tradare de țara, partidul sau, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), nemulțumit de decizia de reținere luata de procurori,…

- Angajatii Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, impreuna cu cei ai Parchetului Anticoruptie, efectueaza perchezitii in imobilul fostului presedinte al Republicii Moldova si presedinte de onoare al Partidului Socialistilor (PSRM) Igor Dodon, le-a declarat reprezentantilor presei…

- Președinta Republicii Moldova a cerut marți populației și politicienilor din opoziție sa se abțina de la folosirea simbolurilor rusești in timpul ceremoniilor de pe 9 mai, care marcheaza victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial, invocand faptul ca trupele ruse ucid civili in Ucraina, relateaza Reuters."Este…

- Directorul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, dr. Hans Henri P. Kluge, va vizita Republica Moldova, pe 22 martie 2022. Potrivit oficiului OMS la Chișinau, in timpul vizitei sale de o zi, Hans Henri P. Kluge se va intilni cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, speakerul…

- Razboiul din țara vecina „nu se duce pentru Ucraina, ci pentru o noua oranduire mondiala”, a afirmat, printre multe altele, Igor Dodon (fost președinte al Republicii Moldova in perioada 23 decembrie 2016-24 decembrie 2020) la NTV Moldova. „Guvernarea PAS și opoziția de stanga au colaborat pentru unitate…

- Klaus Iohannis s-a aflat miercuri in vizita oficiala in Republica Moldova, unde a avut discuții cu Maia Sandu, legate de susținerea in traseul de integrare in UE dar și despre invazia din Ucraina și problema refugiaților. „Romania este alaturi de Republica Moldova și de cetațenii sai asa cum a fost…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va întâlni mâine la Chișinau cu Președintele României, Klaus Werner Iohannis, care va efectua o vizita de lucru în țara noastra. Dupa întrevedere, la ora 18.10, cei doi șefi de stat vor susține o conferința de presa.…