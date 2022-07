Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord intentioneaza sa doneze un numar nespecificat de tancuri din era sovietica Ucrainei, in contextul in care incearca sa-si modernizeze propria armata pentru a corespunde standardelor NATO, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Skopje, informeaza Agerpres. Oficialii Apararii au precizat…

- Companiile din UE afectate de sanctiunile impuse Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina, ar putea beneficia de o majorare de 25%, pana la 500.000 de euro, a ajutoarelor de stat, in ideea de a le ajuta sa faca fata impactului invaziei rusesti si crizei energetice, potrivit unui proiect al Executivului…

- Miercuri, o delegatie a Ministerului Apararii al Turciei s-a deplasat la Moscova pentru noi discutii menite sa permita exportarea prin Marea Neagra a cerealelor blocate in Ucraina din cauza ofensivei militare ruse, informeaza AFP si Reuters cu referire la Agerpres . „Partile au discutat probleme legate…

- Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters. Vorbind la Skopje, Scholz…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…