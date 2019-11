Țară mică, ambiții mari - Surprinzătoarea poveste a primei căi ferate din Europa continentală Acum aproape 190 de ani se deschidea în Anglia prima cale ferata ce lega doua orașe mari, iar Europa Continentala era fascinata. A doua țara ce avea sa contruaisca o linie adevarata de cale ferata nu a fost una dintre marile puteri, ci o țara care abia își obținuse independența și avea nevoie de un plan de dezvoltare care sa scoata economia din colaps. Povestea este fascinanta, iar în articol puteți citi cum Belgia, o țara de nici 4 milioane de oameni, a ajuns dupa mijlocul secolului 19 sa aiba cea mai densa rețea feroviara din lume.



