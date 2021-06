Țara Maramureșului concurează pentru titlul de ”destinația anului 2021 în România” Țara Maramureșului concureaza pentru titlul de “destinația anului 2021 in Romania”, alaturi de alte cinci locuri deosebite din țara. Incepand cu 17 iulie, se va da startul votului pentru ”destinația anului”, mai multe detalii urmand a fi postate pe pagina ” Destinația Anului ”. ”Incepand cu data de 17 iulie veți putea vota Țara Maramureșului pentru titlul de “destinația anului 2021 in Romania”. Destinația noastra concureaza cu alte 5 locuri frumoase din Romania, dar cu ajutorul vostru putem sa-i convingem pe toți romanii ca Țara Maramureșului este demna de acest titlu onorant. Organizatorii competiției… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

- Proiectul vizeaza promovarea turismului intern prin popularizarea celor mai frumoase zone din tara. Cele 10 regiuni turistice care aveau joi, 4 iunie 2021, cele mai multe nominalizari se afla, in ordine alfabetica, Alba Iulia, Banatul de Munte, Municipiul Braila, Tinutul Conacelor - Covasna, Delta Dunarii,…

