- Organizatia de mediu Agent Green a anuntat, miercuri, ca va reclama Guvernul Romaniei la Comisia Europeana, dupa cazul tinerei ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici. Agent Green reclama transformarea acestui caz „intr-o manipulare” pentru legalizarea in regim de urgenta a vanatorii de trofee…

- "Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si braconaj cinegetic. Unitatea de parchet urmeaza sa se pronunte si sub aspectul legalitatii…

- Ursul care a fost impuscat dupa ce a ucis o tanara aflata pe traseul Jepii Mici din Bucegi va fi verificat pentru rabie, a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Prahova, George Stratulat.

- S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic, dupa ce un urs a ucis, marti, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, animalul fiind apoi impuscat, in contextul in care era agresiv si nu parasea zona unde se afla corpul victimei. „Cercetarile sunt continuate…

- Tragedie imensa. Un urs a ucis o tanara de 19 ani Un turist a apelat, marti, numarul unic de urgenta 112, anuntand ca o tanara impreuna cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacata de un urs. Ursul care a ucis o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi a fost impușcat, a declarat…

- Ursul care a ucis, marti dupa-amiaza, o tanara aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi a fost impușcat. Animalul i-a atacat și pe salvatorii care incercau sa recupereze trupul tinerei.

- Un turist a apelat, marti, numarul unic de urgenta 112, anuntand ca o tanara impreuna cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacata de un urs. Potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii care au ajuns la fata locului nu au gasit victima, ci doar…