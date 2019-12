Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat in strainatate 376.461 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 22.00 votasera 293.299 de romani. Clasamentul țarilor…

- Autoritațile județene fac pregatiri pentru sarbatorile de iarna. Se anunța o parada spectaculoasa de 1 Decembrie, vehiculele militare fiind scoase in centrul Buzaului spre a fi admirate de la cei mai mici pana la bunici. Bugetul acordat de autoritațile județene va fi suplimentat. In ședința de joi a…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…

- Studiul „Indicele de progres social 2018“ privind calitatea vieții și bunastarea sociala a cetațenilor in 146 de țari ale lumii, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, arata ca Romania ocupa locul 44 in acest clasament (fața de 51, anterior), fiind depașita…

- 11 zile de sarbatoare a artelor spectacolului * 500 de participanți * invitați din 28 de țari * exclusivitați naționale * 74 de reprezentații * peste 100 de evenimente in 20 de spații din oraș Ediția 2019 a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (29 septembrie – Prolog, 1-2…