Compania britanica de telefonie mobila Vodafone și-a anunțat plecarea din Ungaria, dar nu oricum. Ci vanzandu-și activele unei firme ungare din domeniu, 4iG. Publicația Heti Vilaggazdosag noteaza ca “achiziția se va ridica la 715 miliarde forinți, respectiv 1,8 miliarde de dolari, și va necesita o serie de imprumuturi”. Dar cotidianul britanic Financial Times considera ca “tranzacția va consolida influența premierului Viktor Orban asupra acestui sector”. Același ziar subliniaza ca “4iG este in stranse relații cu guvernul ungar, iar Corvinus Zrt, o alta firma implicata in tranzacție, este o companie…