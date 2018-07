Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni, printr-un ultim vot in Adunarea Nationala, interzicerea telefoanelor mobile in scoli si colegii, eventual in anumite licee, in baza unui proiect de lege al LREM,...

Adunarea Nationala a Puterii Populare (Parlamentul) din Cuba a inceput sambata dezbaterea textului unei noi Constitutii a tarii, care elimina termenul "comunism" si include dreptul la proprietate privata si la o economie deschisa investitiilor straine. De sambata, Adunarea Nationala dezbate proiectul…

- Adunarea Nationala a Puterii Populare (Parlamentul) din Cuba a inceput sambata dezbaterea textului unei noi Constitutii a tarii, care elimina termenul "comunism" si include dreptul la proprietate privata, transmite agentia EFE.

- Romanii conectați la sistemele centralizate de incalzire nu vor mai avea dreptul legal de a se debranșa, arata un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Daca actul normativ va fi și promulgat de catre președinte, bucureștenii, de exemplu, nu se vor mai putea deconecta de la RADET pentru a iși…

- Utilizarea si comercializarea veselei de unica folosinta, cu exceptia celei biodegradabile, se propune a fi interzisa de la 1 ianuarie 2021. Comisia juridica, numiri si imunitati a examinat, in sedinta de miercuri, 4 iulie, un proiect de modificare si completare a legislatiei in acest sens, transmite…

- Parlamentul leton a adoptat mai multe amendamente la Legea nationala a educatiei, care prevad interzicerea învatamântului în limba rusa nu doar în instituțiile publice de învațamânt superior, ci și în universitați și colegii private - potrivit publicatiei…

