- Vigilența maxima din partea unor companii de transport din Cluj-Naoca, Romania. Aceștia au amendat o pisica pentru ca circula ilegal pe o ruta de autobuz.O romanca a relatat toata povestea pe Facebook, unde a și incarcat poze de la incident.

- Oxford a introdus anul acesta in sistemul de transport public o adevarata schimbare. Aceasta presupune o aplicatie PickMeUp de tip Uber. Aceasta ar urma sa functioneze pe noile autobuze din transportul public. Astfel, cu o investitie inteligenta, Oxfordul a reusit sa plaseze deja in oras peste 2000…

- Pe vreme de canicula, temperaturile in transportul public devin insuportabile. 30 de grade de afara se simt inauntru ca cel puțin 40, iar daca adaugam la asta și lipsa de aer, calatoriile devin o problema pentru locuitorii Capitalei.

- Transportul public din Braila s-a reluat dupa o saptamana de greva. Greva șoferilor de autobuz și a vatmanilor din Braila s-a incheiat joi, la peste o saptamana de la declanșarea protestului. Angajații societații locale de transport public au acceptat condițiile conducerii companiei și au renunțat la…

- Calatoriile cu mijloacele de transport in comun din municipiul Suceava ar putea deveni ceva mai scumpe incepand de la 1 iunie, in funcție de decizia care va fi luata in ședința de joi a Consiliului Local.Decizia nu este deloc una ușoara, motiv pentru care a și fost amanata de ceva vreme discutarea ...

- Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Polonia, Gaz-System, si omologul lituanian, Amber Grid, au semnat un acord cu privire la construirea unui gazoduct intre cele doua tari. Ideea este aceea de a integra pieţele de gaze naturale din ţările baltice cu cele din Uniunea…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 17 mai – 30 iunie curent, va fi suspendat partial traficul rutier pe str. Burebista, in perimetrul strazilor Cetatea Alba – Sarmizegetusa, in legatura cu executarea lucrarilor de reparație capitala a rețelelor termice.

- Abonamentele speciale pentru pensionari, cu care acestia beneficiaza de o reducere de 50% la transportul in comun, cu autobuzele si microbuzele TPL, in municipiul Suceava, au fost foarte solicitate in luna aprilie.In total, luna trecuta aproape 2.300 de pensionari suceveni au solicitat eliberarea ...