Stiri pe aceeasi tema

- Spania a obtinut o parte importanta din fondul UE de revenire dupa criza coronavirusului, insa are de-a face cu o problema neobisnuita: cum sa cheltuiasca toti acesti bani, au declarat mai multe surse guvernamentale pentru agenția de presa Reuters, citata de Agerpres. ”Aceasta nu este o criza de bani,…

- Spania va extinde pana in 2021 schema de protectie a muncii ERTE, pentru a limita numarul concedierilor Guvernul Spaniei ia in considerare extinderea pana in 2021 a schemei nationale de protectie a muncii - ERTE - menita sa limiteze numarul concedierilor, a anuntat luni ministrul Muncii, Yolanda Diaz,…

- Poliția spaniola a spus vineri ca a arestat un barbat in apropiere de orașul Zaragoza, care credea ca pandemia de coronavirus este o farsa, pentru instigare la ura și violența prin intermediul mai multor profiluri anonime de social-media, relateaza Reuters . Barbatul de 38 de ani, care susținea ca angajații…

- Ungaria isi va inaspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie, in conditiile in care numarul de noi contaminari este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Cand va incepe noul an scolar,…

- Aproape un milion de romani au ramas fara loc de munca sau au fost trimisi in somaj tehnic de la inceputul pandemiei, spun datele venite de la oficiali. Nu sunt doar cifre, sunt oameni care au familii, iar veniturile lor au fost grav afectate.

- Mai multi protestatari au cerut duminica abolirea monarhiei spaniole dupa plecarea brusca din tara a fostului rege Juan Carlos saptamana trecuta pe fondul unui scandal de coruptie, relateaza luni Reuters. Juan Carlos, care a abdicat in 2014 in favoarea fiului sau Felipe, si-a anuntat brusc lunea trecuta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca au revenit in țara 65 de romani din Regatul Țarilor de Jos și 216 romani din Regatul Spaniei, ei fiind blocați in strainatate din cauza...