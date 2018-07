Stiri pe aceeasi tema

- Este cod portocaliu de inundații in 13 județe din țara. Afluenții raurilor: Olt, Argeș și Vedea au ieșit din matca și au acoperit drumuri și terenuri agricole, dar au intrat și in gospodariile oamenilor.

- Omul de afaceri Gheorghe Ceteras a primit zece ani si opt luni de detentie, iar un fost sef de la ITRSV Focsani a fost condamnat la cinci ani de inchisoare Prin aceeasi sentinta, instanta de judecata a dispus confiscarea de la inculpatii din acest dosar a sumelor totale de 4.621.000 de euro si peste…

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, anunta cotidianul Semana, citat de agentia DPA. Descoperirea a fost facuta cu ocazia unui control de rutina,…

- Iran – Spania, in grupa B de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21.00, TVR1, TVR HD). Se joaca pe Kazan Arena. Iran – Spania 0-1 Spania a caștigat cu 1-0 un meci de mare lupta cu Iran și este in grafic pentru calificarea in optimile de finala ale competiției. Unicul gol al unei partide…

- Patrupedul Poliției de Frontiera, Grom, a pus la pamant un cetațean ucrainean care a incercat sa fuga de polițiștii de frontiera in timpul descoperirii ca acesta este cautat de autoritațile de drept din Republica Moldova.

- Cu ocazia sarbatorii Sfinților Constantin și Elena, transmitem tuturor aiudenilor, care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana Badea Helga Lorincz Primarul…

- UPDATE: Autoritațile americane spun ca acatorul a fost reținut dar din pacate mai multe persoane se pare ca și-au pierdut viața iar altele sunt ranite, relateaza media locala. Știre inițiala:...

- Zece copii cu varste intre 4 luni și 12 ani, au fost luați de autoritați dintr-o casa din Fairfield, California, dupa ce oamenii legii au descoperit ca aceștia au fost torturați, arși, batuți și chiar impușcați cu un pistol cu bile, de propriii parinți, scrie Washington Post. Toate aceste fapte ingrozitoare…