Țara în care testele anale pentru COVID-19 sunt obligatorii pentru toți turiștii Autoritațile din China au decis ca testele anale pentru depistarea noului coronavirus sa fie obligatorii pentru toți turiștii care intra in țara. Reprezentanții guvernului susțin ca astfel de teste ofera un grad mai mare de acuratețe in depistarea virusului SARS-CoV-2. Medicii sunt de parere ca testele anale sunt mai eficiente, explicand ca urmele noului coronavirus raman pentru o perioada mai mare de timp in materia fecala, decat in mucoasa nazala sau in cea faringiana. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- China face testele anale pentru depistarea COVID-19 obligatorii pentru toți turiștii care sosesc in țara, anunța New York Post. Decizia vine dupa ce Japonia a cerut Chinei sa nu mai faca astfel de teste cetațenilor sai cand intra in țara.

