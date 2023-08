Stiri pe aceeasi tema

- Statia meteo de la Agadir, din sudul Marocului, a inregistrat, vineri, o temperatura de 50,4°C, un nou record national, a anuntat Directia Generala de Meteorologie (DGM) din aceasta țara. Precedentul record a fost stabilit in 13 iulie (49,9°C), la Smara, un oras din Sahara Occidentala, potrivit DGM.

- Statia meteo de la Agadir, din sudul Marocului, a inregistrat vineri o temperatura de 50,4°C, considerata a fi un nou record national, a anuntat duminica Directia Generala de Meteorologie (DGM), potrivit AFP.Precedentul record a fost stabilit in 13 iulie (49,9°C), la Smara, un oras din Sahara Occidentala,…

- Oceanele de pe Terra au stabilit in aceasta saptamana un nou record global de temperatura, dupa ce apa de la suprafata lor a atins valoarea de 20,96 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de observatorul european Copernicus, care au fost publicate vineri, scrie Digi 24. Temperatura inregistrata la…

- Oceanele de pe Terra au stabilit in aceasta saptamana un nou record global de temperatura, dupa ce apa de la suprafata lor a atins valoarea de 20,96 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de observatorul european Copernicus, care au fost publicate vineri, informeaza AFP, conform Agerpres.Temperatura…

- Vremea se incalzește in data de 1 august și e posibil sa avem din nou temperaturi caniculare in perioada urmatoare. Prognoza meteo vine cu date exacte despre cum va fi vremea in urmatoarea perioada:Vremea pe 1 august 2023 in RomaniaPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) , vremea se…

- Partea de sud a Europei este cuprinsa de un val de caldura severa. In centrul și sudul Italiei, se confrunta cu temperaturi record, iar in Sardinia, in comunele Jerzu și Lotzorai, meteorologii au stabilit pana la 48,2 grade Celsius, ceea ce reprezinta un record european pentru luna iulie.

- Locuitorii unei localitați indepartate din nord-vestul Chinei au indurat duminica, 16 iulie, temperaturi de peste 52 de grade Celsius. A fost inregistrat un record, iar valul de canicula vine dupa ce in urma cu jumatate de an aceasta zona se afla la cealalta extrema. Meteorologii anunțau temperaturi…

- Un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie a fost inregistrat in China in regiunea Xinjiang (vest), unde mercurul termometrelor a urcat duminica pana la 52,2 grade Celsius, potrivit administratiei nationale de meteorologie, in contextul unui val de canicula care a cuprins intreg teritoriul…