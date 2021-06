Țara în care te vaccinezi și primești bani Grecia va oferi tinerilor o recompensa financiara daca se vaccineaza impotriva COVID-19, informeaza Reuters. Cu doar 33% din populatia de 11 milioane complet vaccinata pana acum si ingrijorarile legate de varianta mai contagioasa a coronavirusului Delta, guvernul a examinat mai multe stimulente pentru a crește rata de vaccinare. „Odata cu prima doza de vaccin vor primi un card preplatit de 150 de euro”, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis intr-o sedinta ministeriala, prezentand noul stimulent. „Este o datorie fata de tineri, un cadou din recunostinta”, a adaugat el. Aproximativ 940.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

