Țara în care tatuarea este interzisă prin lege. Artiștii lucrează pe ascuns In Coreea de Sud, tatuajele sunt interzise. Artistii care realizeaza aceasta arta cer sa poata munci legal. Tara renumita, printre altele, pentru numeroasele operatii estetice pe care si le fac locuitorii de acolo, nu permite functionarea saloanelor de tatuaj. Saloanele au fost scoase in afara legii in 1992. Acest lucru s-a intamplat dupa ce o persoana s-a imbolnavit la puțin timp dupa ce si-a facut un tatuaj. Cazul a produs multa valva in spatiul public, iar autorul și „victima” au ajuns in instanța. Ulterior a fost modificata si legislatia. Tatuarea este considerata o procedura medicala si poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

