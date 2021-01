Țara în care sunt vaccinați anti-Covid primii adolescenți Israelul a inceput vaccinarea adolescenților cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani. Israelul este țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare in randul populației. Deja sunt vazute efectele. Internarile in randul pacienților Covid-19 in varsta au scazut cu circa 60%. Aceasta țara a trecut la o alta faza a campaniei de vaccinare. Sunt imunizați primii adolescenți. Minorii cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani au nevoie de acordul parinților pentru a se vaccina. „Am venit sa fac vaccinul, ca noi, elevii, sa ne putem intoarce la școala cat de curand și inainte de a face asta, avand in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

