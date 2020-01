Ţara în care şoferii sunt amendaţi dacă pasagerii din maşina lor folosesc telefonul mobil "Spuneti-le pasagerilor din masina voastra sa nu foloseasca telefonul, eu am fost amendata pentru ca pasagerul meu era pe Facetime. Sincer, nu stiam ca asta e contraventie", este mesajul postat de femeia din Sydney, la care a atasat o poza a procesului verbal. Amenda incasata de tanara a fost de 337 de dolari australieni, contraventia este descrisa ca fiind "conducerea vehiculului in prezenta unui ecran care poate distrage soferul". "Ce gluma proasta. Nici nu au informat in vreun fel de existenta unei asemenea legi. De parca aveam nevoie de altceva la care sa mai fim atenti",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O misiune secreta a permis salvarea din unul dintre incendiile care devasteaza Australia a ultimului sit natural din lume in care traiesc pini Wollemi, un arbore preistoric descoperit in 1994, au anuntat miercuri oficiali din aceasta tara, informeaza AFP. Localizarea sitului este un secret bine pazit…

- Australia a profitat sambata de o usoara scadere a temperaturilor in sud-estul tarii pentru a controla peste o suta de incendii care devasteaza regiunea, dupa o noua zi de canicula in ajun care a provocat fuziunea mai multor focare, relateaza EFE. Vineri noapte, trei focare s-au unit creand un "mega-incendiu"…

- Un val puternic de caldura favorizeaza propagarea incendiilor care devasteaza Australia, iar focarele iesite de sub control din vecinatatea orasului Sydney s-au inrautatit in aceste conditii "catastrofice", informeaza AFP. "Ne asteptam la conditii foarte dificile pe frontul incendiilor", a avertizat…

- Un accident rutier in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un sant a avut loc, in urma cu putin timp, marti, 10 decembrie, la Girov. Din informatiile oferite de martorii oculari, in accident au fost implicate doua autoturisme si, dupa cum se poate vedea si din imagini, unul dintre acestea a…

- Un stat australian folosește, in premiera, un sistem de camere inzestrat cu inteligența artificiala pentru a descoperi șoferii care folosesc telefonul mobil la volan, transmite publicația Mashable, potrivit Mediafax.Rețeaua de camere a fost pornita pe 1 decembrie in New South Wales, dupa o…

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Tragedie in Italia. Alexandru, un roman de 19 ani, a murit, sambata, intr-un accident de circulatie produs in Caravate, oras din provincia Varese, Italia. Conform Corriere della Sera, sambata la pranz, Alexandru se intorcea cu masina acasa, de la liceu, in momentul in care a pierdut controlul volanului…