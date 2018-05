Stiri pe aceeasi tema

- Apple a raportat marti rezultate peste asteptari in al doilea trimestru fiscal, cu 52,2 milioane de iPhone-uri vandute si o crestere surpinzatoare a vanzarilor de dispozitive in China, de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza Reuters.

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile pe care le are in Romania catre investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire și Ocolul Silvic Cascade Empire, care impreuna dețin 14.283 hectare de padure in nordul Romaniei, potrivit…

- Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016, potrivit unor ultime date, care arata ca un consultant britanic a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor. Acesta a refuzat, dar ramane…

- Compania CEFC China Energy, care a fost odata unul dintre cele mai efervescente conglomerate de pe piata de achizitii, cauta finantari de la institutii financiare nebancare pe termen scurt, indiferent de costuri, pe fondul unei crize de lichiditate cu care se confrunta in contextul in care presedintele…

- Exporturile alimentare ale Rusiei au crescut cu 25% anul trecut, la nivelul record de 19 miliarde de dolari, arata datele publicate de Centrul rus de export. Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Rata somajului in Marea Britanie a crescut la 4,4% in trimestrul patru din 2017, de la 4,3%, fiind prima crestere a ratei somajului din februarie 2016, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, transmit BBC, Bloomberg si Reuters. 1,47 milioane de șomeri Miercuri, Oficiul National…