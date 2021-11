Școlile se redeschid luni in Coreea de Sud, pentru prima oara de la debutul pandemiei Covid-19. BBC scrie ca decizia a fost luata dupa ce autoritațile au luat toate masurile necesare pentru a preveni un nou val pandemic. Coreea de Sud a fost prezentata anul trecut ca o poveste de succes in gestionarea pandemiei și a fost primul stat din estul Asiei care parea sa aiba conturata calea de ieșire din criza. In ciuda succesului inițial, in aceasta vara, Coreea de Sud s-a confruntat cu cel mai mare numar de cazuri de Covid-19, autoritațile recurgand la restricții dure in toata țara. The post Țara in…