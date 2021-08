Țara în care sănătatea mintală este la pământ Numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, dar efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent. DPA noteaza ca aproximativ 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie, in timp ce 19% sufera de anxietate, iar 59% de tulburari de somn, au anuntat vineri autoritatile sanitare franceze. Circa 9% dintre cei intervievati s-au confruntat cu ganduri suicidare. Cu toate acestea, proportia persoanelor cu tulburari de somn si depresie a scazut in comparatie cu un sondaj similar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

