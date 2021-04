Țara în care rezidenții vor primi câte două teste pentru coronavirus gratuite în fiecare săptămână Intr-o anumita țara, toți rezidenții vor putea sa se testeze impotriva noului coronavirus de doua ori pe saptamana in regim de gratuitate, informeaza DPA luni. In perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor din Anglia care vor sa se testeze in centre locale special amenajate, precum si in scoli si in sediile unor companii, a anuntat luni guvernul britanic, anunța Agerpres . Pana la aceasta dispozitie, disponibilitatea testelor rapide era limitata si de aceste produse puteau sa beneficieze doar persoanele din grupurile deosebit de vulnerabile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor din Anglia care vor sa se testeze in centre locale special amenajate, precum si in scoli si in sediile unor companii, a anuntat luni guvernul britanic.Pana la aceasta dispozitie, disponibilitatea testelor…

- Toti rezidentii din Anglia vor putea sa se testeze împotriva noului coronavirus de doua ori pe saptamâna în regim de gratuitate, informeaza DPA luni, citata de Agerpres. În perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor…

- Toti rezidentii din Anglia vor putea sa se testeze impotriva noului coronavirus de doua ori pe saptamana in regim de gratuitate, informeaza DPA luni, citata de Agerpres.In perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor din Anglia care vor sa se testeze…

- Conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost administrate 48.335 de doze de vaccin anti-coronavirus. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, in Romania…

- Premierul britanic Boris Johnson, care va detalia, luni, un plan in acest sens, vrea sa permita reluarea activitaților foarte afectate de pandemie, precum evenimentele sportive sau culturale. Guvernul britanic a indicat, duminica, ca intenționeaza sa testeze un sistem de pașapoarte sanitare in Anglia,…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost vaccinate 25.300 de persoane. Din 27 decembrie, de la debutul campaniei de imunizare in masa a cetațenilor, și pana in prezent, au fost vaccinate 571.091 de persoane. Din cele 571.091 de persoane vaccinate, 101.305 au fost imunizate complet, adica au primit ambele…

- Australia iși menține granițele inchise și in 2021 de teama pandemiei de coronavirus. Un inalt responsabil australian din domeniul sanatatii, Brendan Murphy, spune ca in ciuda campaniilor de vaccinare granițele Australiei s-ar putea menține inchise și in 2021. „Cred ca in cea mai mare parte a anului…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari. ”Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat peste 1,1 milioane de oameni…