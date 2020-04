Țara în care președintele crede că virusul este “o PSIHOZĂ!” Autoritațile din Belarus au fost criticate pentru raspunsul intarziat la epidemie și continua sa gazduieasca singurul campionat de fotbal activ, in timp ce președintele Lukashenko spune ca pandemia este "o psihoza". "Nimeni din aceasta țara nu va muri de coronavirus", a declarat la inceputul saptamanii Lukashenko, scrie digi24.ro. Intre timp, Andrej Stryzhak, activist și voluntar, a contribuit la fondarea grupului #bycovid19 pentru a aduna donații, a cumpara și livra echipamente de protecție medicilor și angajaților din sistemul de sanatate. Grupul #bycovid19 este doar una dintre inițiativele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Sistemul de sanatate din Belarus este sprijinit de voluntari și campanii de crowdfunding pentru a lupta cu epidemia de coronavirus, deoarece președintele Alexander Lukashenko nu crede ca virusul exista, scrie The Guardian.

- „Oamenilor le este frica, deci vreau sa le spun urmatoarele: in țara noastra nici o persoana nu a murit de coronavirus, nici una”, a lansat Lukașenko in cadrul unei reuniuni oficiale. „Cei care au murit, au murit din cauza unor maladii cronice de care sufereau”, a urmat șeful statului, citand „insuficiențe…

- Lukasenco este de parere ca cei 33 de oameni au decedat din pricina altor afectiuni, nicidecum din cauza infectarii cu coronavirus: ”Oamenilor le este frica, iar eu vreau sa le spun urmatorul lucru: in tara noastra, nici macar o persoana nu a murit de coronavirus. Nici macar una!”, crede presedintele.…

