Țara în care pizza cu greieri prăjiți s-a vândut ca pâinea caldă. Cât costă ”delicatesa” Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte. Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar Italia a adoptat o masura similara, astfel de produse fiind interzise in prepararea pizza. Asta nu l-a impiedicat pe un antreprenor din Trieste sa vanda pizza cu greieri prajiți pe deasupra. Barbatul susține ca a fost un adevarat succes și ca a vandut zeci de bucați in doar doua zile. Pizza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a mediatizat pe rețelele sociale procedura de atribuire a unor lucrari de construcție pentru o șosea ocolitoare.Grindeanu a anunțat ca au fost depuse cinci oferte pentru obținerea noului contract necesar finalizarii construirii variantei ocolitoare…

- Irina Pencea, director de marketing la eMag, a fost numita in pozitia de director general eMAG Romania, functie detinuta in ultimii doi ani de Tudor Manea, care este si Grup CEO.Irina Pencea are o pregatire academica in marketing si si-a inceput cariera in comunicare in urma cu 24 de ani.…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a analizat modul in care au fost afectate finanțele romanilor in ultimul an, grevat de schimbarile majore pe care in special razboiul de la granița le-a provocat in piața.Purtatorul de cuvant al BNR a spus, intr-un interviu pentru Antena3 CNN, la ce…

- CFR Cluj a fost eliminata din Conference League, de Lazio Roma, dupa 0-1 in Italia și 0-0 la Cluj.Chiar și așa insa, campioana a acumulat bani frumoși din acest parcurs european. In total, CFR Cluj a strans 5.231.000 euro in Conference League.Cum a adunat CFR Cluj banii:Calificare…

- Bulgaria ar putea intra in zona euro din ianuarie 2025 daca indeplinește toate criteriile de intrare, a declarat joi, 23 februarie, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.Bulgaria a renunțat, saptamana trecuta, la obiectivul de a adopta moneda euro in ianuarie 2024, deoarece…

- Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere joi, 16 februarie, iar cu aceasta ocazie Codin Maticiuc a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.Codin Maticiuc a dezvaluit ca Mihai Bendeac este cel mai mare donator al inițiativei sale, Spitale Publice din Bani Privați, și ca actorul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminica, 5 februarie, ca PSD merge in acest moment cu Gabriela Firea candidat la Primaria Capitalei.Intrebat la Antena 3 cu ce candidat merge PSD la alegerile pe Bucuresti, Ciolacu a raspuns: ”Cu Gabriela Firea. In acest moment, categoric, mai ales…