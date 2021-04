Țara în care piticii de grădină nu au mai fost văzuți de șase luni Magazinele cu articole pentru gradinarit din Marea Britanie se confrunta cu o penurie de pitici de gradina, ca urmare a cererii puternice generate de carantina dar si a problemelor de aprovizionare aparute ca urmare a recentei blocari a Canalului Suez. Potrivit BBC, Aceasta este o problema importanta pentru britanici, care incepand din secolul XIX iubesc sa plaseze aceste mici personaje in centrul gradinilor lor. In timp ce numarul gradinarilor aspiranti a crescut in mod considerabil, odata cu carantinele succesive introduse in Marea Britanie pentru a combate pandemia de coronavirus, oferta de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

