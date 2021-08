Țara în care persoanele nevaccinate ar putea pierde accesul în tramvaie și trenuri Lituania vrea sa interzica accesul in tramvaie și trenuri pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19. Propunerea a starnit proteste. Marti noapte, in capitala lituaniana Vilnius au avut loc proteste violente impotriva noilor restrictii anti-pandemie, transmite agenția de presa BNS, citata miercuri de DPA. Protestele, care s-au soldat cu 10 politisti raniti si 26 de arestari, au avut loc ca raspuns la propunerile guvernului. Executivul propune limitarea utilizarii transportului public doar pentru cei care au fost vaccinati impotriva coronavirusului. Conform acestui plan, cei care refuza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

