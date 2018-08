Țara în care orice femeie de serviciu câștigă cel puțin 2.000 de euro In Romania, salariul minim a tot crescut in ultimii ani, fiind un excelent argument in campaniile electorale. Astfel, a ajuns la 1.900 de lei (408 euro), iar guvernantii promit ca acesta va creste in fiecare an cu 100 de lei. Vestea nu este insa atat de buna pentru angajatori, care, daca nu au marje ale profitului suficient de mari, se pot vedea nevoiti chiar sa-si intrerupa activitatea. Cert este ca, odata cu cresterea costului cu forta de munca, Romania isi pierde din atractivitatea pe care a avut-o ani de-a randul. Salariu minim exista in majoritatea statelor europene. Asa cum este normal,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

