Țara în care oile sunt îndrumate de câini-roboți: „Am fost surprinși” | VIDEO Cainele-robot Spot , realizat Boston Dynamics cu sediul in SUA, a devenit un experiment aparte pentru compania de tehnologie Rocos. Cainele-robot ar putea ajuta fermierii și industria agricola la fel de bine cum o fac in general cainii obișnuiți. Spot a fost creat cu un design care ii permite sa mearga pe teren accidentat. „Suntem interesați sa vedem cum am putea pe viitor sa ne folosim de roboți și ne-am gandit ca ar fi interesant sa scoatem robotul Spot pe teren, alaturi de alți caini care indruma oile. Nu am avut așteptari ca va inlocui cainii adevarați cu succes, dar am fost surprinși sa vedem… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

