Țara în care oamenii vor fi vaccinați împotriva COVID-19 în muzee, biserici sau pe vaporașe Pentru a administra cat mai multe vaccinuri impotriva COVID-19, autoritațile dintr-o țara europeana au decis sa transforme mai multe spații publice in centre de vaccinare. Astfel, oamenii vor putea primi dozele pentru imunizare chiar și in muzee, biserici sau pe vaporașe. Autoritațile și-au propus ca pana la finalul verii sa imunizeze 80% din populația naționala, iar pentru a atinge acest prag, oamenii se vor putea vaccina și in spații mai puțin obișnuite, cum ar fi muzee, biserici sau la bordul unui „vaporetto” (taxi acvatic). Țara in care oamenii vor fi vaccinați impotriva COVID-19 in muzee,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate privirile oamenilor s-au indreptat asupra ei, de indata ce a intrat in mall. Cantareața a profitat de faptul ca sunt mai puțin oameni in magazine in aceasta perioada și, camuflata cu o palarie imensa din blana și cu masca de protecție, a mers la cumparaturi. Apariție excentrica in blugi de 15.000…

- Cantareața Celia a dezvaluit ca s-a luptat cu coronavirusul timp de doua saptamani. Și sora și mama ei au fost infectate. Au petrecut mult timp in spital, sub atenția medicilor. Artista a mulțumit tuturor celor care au tratat-o. Doua saptamani a petrecut cantareața Celia in spital, la Deva. A avut nevoie…

- Pentru a accelera campania de vaccinare, autoritațile italiene au decis sa administreze vaccinurile impotriva noului coronavirus și in spații precum biserici si muzee, scrie Agerpres care citeaza DPA.Pana in prezent in Italia au fost administrate puțin peste 11 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19,…

- Italia a conceput un plan ambitios pentru a-si accelera campania nationala de vaccinare impotriva COVID-19, decizand sa foloseasca o serie de spatii mai putin obisnuite, precum biserici si muzee, in care sa administreze vaccinurile, relateaza dpa și Agerpres. Cotidianul Corriere della Sera a raportat…

- Italia a conceput un plan ambitios pentru a-si accelera campania nationala de vaccinare impotriva maladiei COVID-19 si a decis sa foloseasca in acest scop o serie de spatii mai putin obisnuite, precum biserici si muzee, in care sa administreze vaccinuri dezvoltate impotriva noului coronavirus.Epidemia…

- Innormantarea marelui Nelu Ploieșteanu a fost amanata, dupa ce familia a refuzat sa ridice trupul neansuflețit de la morga spitalului Floreasca din Capitala. S-a dispus autopsia artistului, iar pana la elberarea rezultatului, rudele nu vor sa se apuce de pegatirile de inhumare, pe motiv ca Nelu Ploieșteanu…

- Mihai Gadea a marturisit in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, pe care o prezinta la Antena 1, ca parinții sai au avut COVID-19. Acesta a povestit cum a trecut familia sa peste aceasta incercare. Mihai Gadea, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3, a dezvaluit ca știe foarte bine cat…

- Furturile de tuburi de oxigen au ajuns o adevarata problema in Mexic, țara care se confrunta cu o grava criza de astfel de elemente. Oamenii stau la cozi ore in șir sa reincarce tuburile de care au nevoie rudele lor bolnave de COVID pentru a se oxigena la domiciliu, așa ca cererea imensa pentru aceste…