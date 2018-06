Miercuri seara, Parlamentul Ugandei a adoptat o lege care impune o taxa zilnica de 200 de șilingi (n.r – echivalentul a cinci cenți) celor care folosesc exagerat aceste servicii. Pe de alta parte, actul normativ nu prevede și cum vor fi colectate aceste taxe, informeaza The Guardian. Potrivit ministrului de Finanțe David Bahati, scopul acestei legi este sa creasca veniturile pentru serviciile publice. Pe de alta parte, in luna martie, președintele Yoweri Museventi dorea ca prin aceasta taxa sa ii taxeze pe cei care „barfesc” in mediul online. Activiștii și jurnaliștii spun ca aceasta masura…