Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un templu de la periferia orasului Bangkok, participantii la un ritual zilnic strang in maini un buchet cu flori si se intind intr-un sicriu, cu un cearceaf tras deasupra lor, in timp ce calugarii canta, relateaza Reuters.

- Ce alimente te ajuta sa scapi de stresul de zi cu zi? Foarte puțini știu de ele, deși cei mai mulți ar trebui sa le ia la cunoștința. Cum trebuie schimbat meniul tau? E foarte ușor sa introduci aceste alimente in el. Care sunt alimentele care te scapa de stres? Oamenii sunt stresați din cauza […] The…

- Acesta este superalimentul din bucatarie care te scapa de acnee, de fapt. Este un miracol pentru pielea romanilor care il folosesc. Despre ce aliment este vorba, citiți in randurile de mai jos. Exista un superaliment in bucatarie care te scapa de acnee. Despre ce este vorba Exista un superaliment in…

- Acțiunile prin care se incearca convingerea persoanelor fara adapost din municipiu sa mearga intr-un loc acoperit pe vremuri de ger nu au fost inventate sambata seara, la finele saptamanii trecute. Au loc aproape an de an, echipajele Poliției Locale efectuand un periplu prin oraș, in locurile cunoscute,…

- Stelian Ion a ajuns ministru al Justiției, la negocierile din noua coaliție guvernamentala, și vrea sa convinga magistrații sa nu mai iasa la pensie, pentru a nu se crea un nou haos in sistem. Conform cifrelor prezentate de Ion, aproape 650 de procurori și judecatori indeplinesc condițiile legale…

- Antrepenorul Adrian Cionca, aflat pe lista PSD Timiș pentru Camera Deputaților, a votat la o secție de votare aflata in școala din Dumbravița, localitatea in care locuiește. Acesta a venit la urne impreuna cu soția și cei doi copii. „Astazi am votat pentru ca oamenii care iubesc Timișul, oamenii care…

- Mircea Titu Dobre (sursa foto: Marian Ilie/MEDIAFAX FOTO) Deputatul PRO Romania, Mircea Titus Dobre, candidat pentru un nou mandat, spune ca in acest al doilea val de carantinari ne aflam intr-o situație mult mai grava decat in primavara, din punct de vedere economic, pentru ca firmele nu vor mai primi…

- Multa lume și-a pus o intrebare. Este adevarat ca inghițim paianjeni cand dormim? Nimeni nu pare sa știe cu siguranța daca inghițim in mod regulat paianjeni in somn. Experiențele unor oameni sugereaza ca se poate intampla uneori. Este adevarat ca inghițim paianjeni cand dormim Ar putea fi adevarat?…