Țara în care milioane de oamenii au întinerit cu 2 doi ani peste noapte Peste 51 de milioane de oameni din Coreea de Sud au devenit, miercuri, cu un an sau doi mai tineri - cel putin - conform unei noi legi care a eliminat sistemul traditional de raportare a varstei, asa-numita ”varsta coreeana”, transmite CNN, informeaza News.ro. Conform legislatiei care a intrat in vigoare miercuri, "toate domeniile judiciare si administrative" din aceasta tara din Asia de Est vor adopta sistemul "varstei internationale" folosit de cea mai mare parte a lumii, punand capat unor ani de dezbateri privind problemele cauzate de utilizarea obisnuita in trecut a "varstei coreene" si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

