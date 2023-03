Stiri pe aceeasi tema

- Frații Dedeman fac angajari in aceasta perioada pentru mai multe magazine pe care le au in țara. Nu va așteptați sa ii gasiți la interviu pe fondatorii Dedeman, insa, daca sunteți selectat, așteptați-va la niște salarii rezonabile pentru Romania. Așadar, cat castiga un angajat Dedeman și ce bonusuri…

- Razboiul Rusiei contra Ucrainei este un „razboi impotriva valorilor comunitatii democratice occidentale si a parametrilor de baza ai arhitecturii de securitate euroatlantica”, precum si o incercare de recreare a sferei ruse de influenta, a spus ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, care a adaugat…

- Au mai ramas doar cateva zile pana pe 14 februarie, considerata ziua internaționala a iubirii, mai exact, Valentine’s Day. Cu ocazia acestei sarbatori tradițional americane, cele mai multe cupluri și-au pregatit o minivacanța de vis intr-o destinație exotica. Un cuplu dn Romania a cheltuit o mica avere…

- Studenții din Galați au de luni, 6 februarie, o cantina moderna, unde pot lua masa la un preț modic. Investiția este de 1,5 milioane de euro, fonduri proprii ale Universitații „Dunarea de Jos”.

- V-ați intrebat vreodata cat caștiga un medic de familie in Romania anului 2023. Ei bine, trebuie sa știți ca sunt medici care ajung sa incaseze și cateva zeci de mii de lei pe luna. Spre exemplu, la Iași sunt medici care deconteaza lunar peste 40.000 de lei ...

- Inceputul de an este momentul ideal atat pentru bilanțuri, cat și pentru planuri, iar compania Profi nu face excepție. Astfel, cel mai mare angajator privat din Romania vine dupa un an pe care il catalogheaza ca fiind de excepție, fiind cel mai bun din...

- Opt persoane au fost ranite și au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs in județul Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…