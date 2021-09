Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie, este posibil sa elimine din restrictiile impuse in contextul sanitar, informeaza AP. Campania de imunizare a inceput in Japonia la jumatatea lunii februarie, la multe saptamani dupa tarile dezvoltate din lume, din cauza testarilor clinice si a procesului de aprobare care au necesitat mai mult timp.…