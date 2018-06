Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție, conform careia Armata și-a recuperat definitiv numele și marca "Steaua", echipa lui Gigi Becali a facut doua schimbari decisive. Atat contul de Facebook, cat și cel de Instagram al echipei de pe locul 2 din Liga 1 au fost redenumite din…

- Israelul a informat Rusia înainte sa efectueze atacuri care au vizat obiective militare din Siria, ca raspuns la atacul cu racheta îndreptat asupra teritoriului Israelian, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Fortelor de Aparare din Israel, Jonathan Cornicus, relateaza site-ul…

- Personalul bazelor militare americane nu va mai putea cumpara telefoane ale producatorilor Huawei si ZTE. Ministerul american al Apararii a luat aceasta masura din cauza riscurilor de securitate ”inacceptabile” pe care le prezinta aceste telefoane pentru personalul militar, informatii si misiuni…

- Numarul real de angajati din Romania este mult mai mare decat cel din Revisal, pentru ca acolo nu apar functionarii publici, cei din politie, din armata, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Am vazut ca prezentati ca fiind numarul real de persoane angajate, 6.300.000. Este mai…

- Dupa modelul celor din Armata, Ministerul Afacerilor Interne vrea sa se doteze cu noi elicoptere. Conform unui proiect de Hotarare de Guvern, Internele vor sa cumpere elicoptere usoare, medii si grele, precum si de simulatoare de zbor, pentru Inspectoratul General de Aviatie (IGAv) al Ministerului…

- Mihai Fifor a anuntat ca in acest an bugetul alocat achizitiei de echipamente militare este mai mare fata de cel precedent in contextul cresterii economice."Ne-am luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Armata ceea ce s-a si intamplat incepand din anul 2017. In acest an, suma alocata…

- Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins din locul special amenajat si a cazut partial pe carosabil, ingreunand traficul pe DN1B. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, pe DN1B, la kilometrul 30+500 de metri, in localitatea Loloiasca, județul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer de armata…

- Presedintele american Donald Trump a salutat atacul de peste noapte asupra Siriei si a sustinut ca a fost „executat perfect”, scrie The Guardian. Inmesaje publicate pe Twitter, Trump a multumit Frantei si Marii Britanii „pentru intelepciunea si puterea armatelor lor”, titreaza News.ro. El a afirmat:…