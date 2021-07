Țara în care guvernul a restricționat accesul populației la rețelele de socializare Cuba a restrictionat incepand de luni accesul populatiei la retelele de socializare si de mesagerie Facebook, Instagram, WhatsApp si Telegram, pe fondul raspandirii protestelor antiguvernamentale. Anunțul a fost facut de firma de monitorizare a internetului NetBlocks, potrivit Reuters. NetBlocks, cu sediul la Londra, a afirmat pe site-ul sau ca retelele de socializare si platformele de mesagerie din Cuba erau inca partial perturbate marti, ceea ce ”ar putea limita fluxul de informatii din Cuba”. Guvernul nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii si nici Telegram si nici Facebook, care detin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

